V reki Idrijci opazili utopljeno osebo. S pomočjo čolna so jo potegnili na površje

V nedeljo ob 11.33 so v bližini naselja Slap ob Idrijci, občina Tolmin, v reki Idrijci opazili utopljeno osebo. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin so jo s pomočjo čolna potegnili na površje in predali pristojnim službam.

Na kraju so bili za potrebe morebitnega posredovanja prisotni tudi potapljači Podvodne reševalne službe Tolmin.

Takoj, ko bo znano več informacij, vam jih posredujemo.