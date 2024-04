V prometni nesreči poškodovana dva otroka

Tržiški policisti so bili v torek okoli 13.15 obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bila telesno poškodovana dva otroka, voznik in potnik na mopedu s konstrukcijsko omejeno hitrostjo do 25 km/h.

V sporočilu za javnost so zapisali, da sta pri vožnji skozi ovinek zaradi neprilagojene hitrosti padla po vozišču. Policisti o prometni nesreči še zbirajo obvestila in preverjajo odgovornost staršev oziroma skrbnikov za nadzorstvo otroka ob njegovi udeležbi v cestnem prometu.