V Prištini aretirali Anisa Ličino, ujeli naj bi ga z večjo količino prepovedanih drog

Kosovski varnostni organi so v sodelovanju z avstrijskimi kolegi na podlagi mednarodne tiralice prijeli slovenskega državljana zaradi suma preprodaje drog. Po informacijah portala 24ur gre za Anisa Ličino, ki so ga med aretacijo ujeli z večjo količino prepovedanih substanc. Trenutno je v priporu.

Aretacija se je zgodila v ponedeljek v Prištini. »Na podlagi mednarodne tiralice je bil v sodelovanju z avstrijskimi organi prijet državljan Slovenije zaradi kaznivega dejanja preprodaje mamil. Osumljencu je bil po sklepu tožilstva odrejen pripor,« so za 24ur.com potrdili varnostni organi iz Prištine.

Prijetje potrdila tudi slovenska policija

Slovenska policija je kasneje za omenjeni medij potrdila informacije in pojasnila, da so bili obveščeni o prijetju slovenskega državljana. »Slovenska policija je bila od avstrijskih varnostnih organov obveščena, da so kosovski varnostni organi na podlagi avstrijske mednarodne tiralice v Prištini prijeli državljana Slovenije zaradi kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog,« so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po dostopnih informacijah so kosovski organi med aretacijo Ličini zasegli večjo količino drog. Primer nadaljujejo kosovski in avstrijski organi, ki bodo preučili vse okoliščine aretacije in domnevnih kaznivih dejanj. Ličina bo do nadaljnjega ostal v priporu v Prištini, kjer bo potekala preiskava.