V požaru nastalo za okoli 50 tisočakov škode, vzrok še ni znan

Policija je bila včeraj, 2, decembra ob 23.44, obveščena o požaru lesarske delavnice v naselju Šebrelje (občina Cerkno). Na kraju je bilo ugotovljeno, da je zagorelo na starejši stanovanjski hiši, v kateri je bila urejena lesarska delavnica - v njej je bilo več strojev za obdelavo lesa, štirikolesnik in drugo različno orodje.

Zgradba je v celoti pogorela, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 50 tisoč evrov materialne škode. Na kraju so poleg policistov PP Idrija posredovali tudi gasilci, ki so požar objekta v nočnem času pogasili in izvajali požarno stražo.

Vzrok požara Policija še preiskuje, o zadevi smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe.