V popoldanskem trčenju treh vozil trije poškodovani, gasilci morali reševati ukleščeno osebo

Ob 14.52 so na regionalni cesti Kamnik - Ločica trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, počistili cestišče in s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila. Reševalci NMP Kamnik in Domžale so oskrbeli tri poškodovane osebe in jih odpeljali v UKC Ljubljana, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.