V nesreči v Mariboru umrl 48-letni sopotnik, dve osebi huje poškodovani

Policija je sporočila podrobnosti sinočnje nesreče v Mariboru, v kateri je umrl en človek.

50-letni voznik osebnega vozila je v križišču Ptujske ceste in Panonske ulice trči v nasproti vozečega 38-letnega voznika osebnega vozila. Do prometne nesreče je prišlo zaradi neupoštevanja prednosti pri zavijanju v levo v križišču, zato bo povzročitelju nesreče podana kazenska ovadba, za oba voznika pa je bil odrejen strokovni pregled.

V osebnem vozilu 50-letnega voznika je 48-letni sopotnik zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče.

V nesreči sta bila še dva človeka huje poškodovana, tri pa lažje, so sporočili s PU Maribor.

Do nesreče je prišlo okoli 19.30 ure, zaradi ogleda in odprave posledic prometne nesreče pa je bila Ptujska cesta v tem delu zaprta do 00.52 ure.