Črn dan na slovenskih cestah: ena oseba umrla v Mariboru

V Mariboru se je okoli sedme ure zvečer zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Do nesreče je prišlo v križišču Ptujske ceste in Panonske ulice. Zaenkrat je ta del Ptujske ceste v Mariboru popolnoma zaprt do nadaljnjega in priporočajo uporabo drugih vpadnic v ali iz Maribora.

Po prvih ugotovitvah so bila v nesreči udeležena tri vozila, ena oseba je umrla, tri pa so telesno poškodovane, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Trenutno poteka ogled kraja prometne nesreče, zato bodo več informacij lahko posredovali pozneje.