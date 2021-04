V nakupovalnem središču: roka se ji je zagozdila v tekoče stopnice

Ob 16.33 se je na Ankaranski cesti v Kopru v nakupovalnem središču osebi zagozdila roka v tekoče stopnice, te pa so se ustavile. Posredovali so gasilci JZ GB Koper in PE Obala. Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: