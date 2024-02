V Mariboru ropala 50-letna ženska

V ponedeljek okrog 12.30 so bili mariborski policisti obveščeni o kaznivem dejanju ropa v trgovini na območju Nove vasi v Mariboru.

Po prvih informacijah je v poslovni prostor vstopila storilka srednjih let, stara okrog 50 let, visoka okrog 155 cm, suhe postave, stopila do blagajne in od zaposlene zahtevala denar, svojo grožnjo pa podkrepila z nožem.

Ko je odtujila denar, je pobegnila neznano kam. Danes nadaljujejo intenzivno preiskavo kaznivega dejanja.