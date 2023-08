V Mariboru razdejal McDonald's, škoda je ogromna

Mariborski policisti so v novi na torek odhiteli na intervencijo zaradi »kršitve javnega reda in miru 33-letnega moškega v enem izmed gostinskih lokalov v Mariboru, ki je bil v tem času že zaprt«.

Kot so sporočili s PU Maribor, ga obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, saj je z razbijanjem v gostinskem lokalu povzročil, po prvi nestrokovni oceni, za kar približno 200.000 evrov škode.

Po naših podatkih se je moški znesel nad šipami in notranjim inventarjem McDonalda na Tržaški cesti.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja, moškemu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev določil zakona o javnem redu in miru, »po vseh zbranih obvestilih in drugih dejanjih pa bo v skladu z določili zakona o kazenskem postopku zoper osumljenega podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo v Mariboru«.