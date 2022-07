V lokalu razgrajala in se drogirala

Policisti so v sredo odhiteli na Polzelo, saj so jih obvestili, da se na terasi gostinskega lokala dva »znana moška, doma z območja policijske postaje Žalec«, neprimerno vedeta, uživata prepovedano drogo in kršita javni red in mir, s čimer povzročata strah in nelagodje med drugimi gosti gostinskega lokala.

»Ob prihodu policistov nista upoštevala njihovih ukazov, da se pomirita, in sta kršitev nadaljevala. Policistom sta se aktivno uprla, z uporabo prisilnih sredstev so ju obvladali,« sporoča Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje.

Policisti so njihova stara znanca, stara 28 in 34 let, zaradi kršitve javnega reda in miru pridržali in jima izdali plačilna naloga. Zaradi suma posedovanja prepovedane droge sledi hitri postopek, preiskujejo pa še suma kaznivih dejanj grožnje in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.