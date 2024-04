V Ljubljani prišlo do hude prometne nesreče, življenje motorista visi na nitki

V petek, okoli 20.30 se je v križišču Kajuhove ulice in Letališke ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik na trikolesu.

Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana: »Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo odvzela prednost motoristu. Pri tem se je motorist huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri motoristu pokazal 0.45 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled.«

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1400 klicev, 469 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 119 nanašalo na kriminaliteto, 132 na javni red in mir, ter 178 na prometno varnost.



Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.