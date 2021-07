V Ljubljani našli sedemnajst petdeset litrskih sodov

Uprava za zaščito in reševanje obvešča o nenavadnem dogodku.



Ob 10.31 so na Zadobrovški cesti v Ljubljani za nekdanjim zadružnim domom našli sedemnajst petdeset litrskih sodov z neznano vsebino. Gasilci GB Ljubljana so ugotovili, da so v sodih shranjeni kuhinjski odpadki. Gasilci so obvestili pristojno podjetje, ki bo poskrbelo za odvoz in ustrezno obravnavo odpadnega materiala.



Na kraju dogodka so posredovali policisti in mestna inšpektorica.

Komentarji: