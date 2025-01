V Ljubljani delavci ostali brez orodja

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 655 klicev, od tega 186 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 80 nanašalo na kriminaliteto, 42 na javni red in mir, ter 52 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 20 tatvin, 12 vlomov (v šestih primerih je ostalo pri poskusu) in 4 primere poškodovanja tuje stvari.

Vlomi

V centru Ljubljane je bilo vlomljeno v kiosk, od koder so bili odtujeni tobačni izdelki in alkoholna pijača. Materialna škoda znaša okoli 3500 evrov.

V Mostah je bilo vlomljeno v gradbeni zabojnik, od koder je bilo odtujeno orodje. Materialna škoda znaša okoli 400 evrov.

V centru Ljubljane je bilo vlomljeno v gradbeni zabojnik, od koder so bila odtujena oblačila. Materialna škoda znaša okoli 1300 evrov.

V Mostah je bilo vlomljeno v gradbeni zabojnik, od koder je bilo odtujeno orodje. Materialna škoda znaša okoli 2300 evrov.

Za Bežigradom je bilo vlomljeno v gradbeni zabojnik, od koder so bili odtujeni električni vodniki. Materialna škoda znaša okoli 2000 evrov.

Na Viču je bilo vlomljeno v poslovni prostor, od koder je bila odtujena blagajna. Materialna škoda znaša okoli 1000 evrov.