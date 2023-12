V Kamniku zapeljal otroku čez nogo

Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, se je popoldan v Kamniku zgodil nesrečni dogodek. Ob 16.43 je namreč v križišču Šolske ulice v Kamniku osebno vozilo zapeljalo otroku čez nogo. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj nesreče ter nudili pomoč policiji in ekipi NMP Kamnik.