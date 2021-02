V gozdu našli mrtvega moškega, identiteta še ni znana

Na območju Planine pod Golico je bil danes najden mrtev moški, so sporočili iz kranjske policijske uprave. V gozdu, kjer je ležal v snegu, so ga našli turni smučarji. Gorska policijska enota je opravila ogled, sodelovali pa so še gorski reševalci, zdravnik in vojaški helikopter.



Moški je bil po besedah policistov za trenutne razmere slabo opremljen, ob njem pa ni bila najdena nobena športna ali gorniška oprema. Tam je večja količina snega in zelo nizke temperature (okoli –10 °C). Pravijo, da glede na do sedaj zbrana obvestila ne gre za sumljivo smrt. Identiteta moškega se ni znana. Postopek še poteka.

