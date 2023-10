V gozdu na Gorjancih nabiral gobe, ko se je zgodilo

Ob 15.20 si je v gozdu na Gorjancih, ob cesti Gabrje—Jugorje občan pri nabiranju gob poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanca oskrbeli, gasilci GRC Novo mesto pa prenesli iz gozda do reševalnega vozila. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča Uprava za zaščito in reševanje.