V gorah ga je napadel bik, odpeljal pa vojaški helikopter

V soboto okoli 14. ure je dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske enote nudila pomoč poškodovanemu moškemu, ki ga je poškodoval bik. Do poškodovanja je prišlo med gonjo črede z Jeseniške planine v dolino. Pomoč na kraju so nudili tudi gorski reševalci GRS Jesenice in gasilci GARS Jesenice. S helikopterjem Slovenske policije so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.

V Gorski reševalni službi Jesenice so ob tem na Facebooku zapisali, da se je zvok sirene oglasil medtem, ko sta člana predstavljala svoje delo in opremo v vojašnici na Bohinjski Beli. Šlo je za poziv za reševalno akcijo z obvestilom o poškodbi glave na Jeseniški planini, so pojasnili.