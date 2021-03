V dveh nesrečah udeležena dva traktorista

Policisti PU Novo mesto poročajo o dveh prometnih nesrečah, v katerih sta bila udeležena traktorja. O prometni nesreči na območju Libne, v kateri so bili udeleženi voznika tovornega vozila, voznik kmetijskega traktorja in voznica osebnega avtomobila, so bili policisti obveščeni v četrtek ob 6.51. Po prvih ugotovitvah inzbranih obvestilih policistov je nesrečo povzročila 35-letna voznica osebnega avtomobila, ki je nameravala prehiteti kmetijski traktor v trenutku, ko je njeno vozilo že prehiteval voznik tovornega vozila. Po trčenju je traktor zdrsnil z vozišča, 41-letni voznik pa se je hudo poškodoval. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta zaprta do 10.55. Policisti nekatere okoliščine nesreče še preverjajo in bodo zoper povzročiteljico na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so zapisali.



Druga nesreča pa se je zgodila po 9. uri se je v nesreči pri delu na območju Kostanjevice na Krki poškodoval 64-letni moški. Krški policisti so ugotovili, da je moški pri postavljanju strebričkov stal na priključku traktorja, traktor pa je bil v prostem teku. Ko je vozilo pričelo drseti po brežini, je moški padel pod traktor in se lažje poškodoval. Reševalci so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

