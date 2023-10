V centru prestolnice sta ga porinila na tla in zahtevala denar

Policisti so bili danes obveščeni o roparski tatvini, ki je bila izvršena zgodaj zjutraj v centru Ljubljane. Dva osumljenca sta zagrozila oškodovancu, od njega zahtevala denar in ga porinila na tla. Odtujila sta mu vrečko s hrano, ki jo je imel pri sebi, in peš pobegnila.

Oškodovanec pri tem ni bil poškodovan. Na podlagi danega opisa je bil eden izmed osumljencev prijet takoj po dejanju in mu je bila za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje identitete še enega osumljenca. Po vseh zbranih obvestilih bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.