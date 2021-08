V centru Ljubljane tekla kri: potegnil je nož in zabodel dva

V soboto malo pred 5. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o sporu med več osebami v središču Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do verbalnega in nato še fizičnega spora med več ljudmi, v katerem je 23-letnik uporabil nož in enega lažje, drugega pa huje ranil, poroča ljubljanska policijska uprava.



23-letnik je bil kmalu prijet in pridržan. Po ugotovljenih okoliščinah ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma poskusa uboja in povzročitve lahke telesne poškodbe.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: