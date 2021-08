V bližini Pivke medvedka moškega (30) s šapo po glavi

V ponedeljek malo pred 20. uro je v regijski center za obveščanje poklical 30-letnik, ki ga je med Zagorjem in Šilentabrom nedaleč od Pivke napadel medved. Reševalci so ga takoj odpeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je pritekel ravno med medvedko in njenega mladiča, medvedka pa ga je udarila s šapo po glavi.



Medveda v gozdu običajno srečamo le v redkih primerih, saj nas opazi prej in se umakne, zanj namreč predstavljamo naravnega sovražnika. Do težav lahko pride, če medveda s svojo prisotnostjo presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje in nima časa za umik. Prav tako je lahko nevarno, če se znajdemo med medvedko in mladiči.



Problem lahko povzročajo psi, ki niso na povodcu in napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika. Pes se bo zapodil proti medvedu, medved pa se bo branil. Pes se bo prestrašil ali umaknil in pritekel nazaj k lastniku. Medved bo šel za njim in v tem primeru lahko napade tudi lastnika.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: