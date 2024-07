Tukajšnje višje sodišče je dokončno zapečatilo usodo Sebastiena Abramova in ga za zapahe poslalo za 29 let, in sicer za 26 let zaradi umora takrat 24-letne Sare Veber in za tri leta zaradi goljufije na škodo Sarine mame Nade Veber, prestati pa je moral še nekaj mesecev zapora po pravnomočni sodbi iz novembra 2021 v zadevi odrezana roka. Višji sodniki so šli Abramovu in njegovemu zagovorniku sicer malenkost na roko in so mu kazen za zahrbten umor znižali za leto dni. Okrožni sodniki bi ga namreč na hladno poslali za 27 let. Zavarovalniška goljufijaPri poskusu zavarovalniške goljufije za kar 1,...