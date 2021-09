Upokojencema z goljufijo ukradli hišo

Tudi pravne bitke jima niso bile naklonjene, zdaj iščeta odvetnika in odrešitelja v eni osebi.

Polovico podarila sinu, ta ju je tožil

Balohovima so prodali hišo – trdita, da brez njune privolitve. Storilca niso prijeli. FOTOgrafije: Marko Feist

Iščeta odvetnika, ki bi ju rešil

2017. je policija podala ovadbo na tožilstvo zaradi suma ponarejanja listin.

V vasi Klanec pri Komendi živita 82-letniin njegova žena. Svoj vek sta preživela v danes dvostanovanjski hiši, v drugem stanovanju v isti hiši živi njun sin. »Nismo v dobrih stikih,« jedrnato opiše razmerje s sinovo družino Marija. Starši so se znašli v hudi stiski, saj hiša ni več njuna – prišlo je celo tako daleč, da bosta morala v nekdaj svoji hiši plačevati nekaj sto evrov najemnine.»To bajto, v kateri sva, hočeva nazaj,« svoje hrepenenje ubesedi Silvester. Dopolnjujeta se v pripovedovanju zgodbe o nesreči, ki ju je prizadela in za katero dolgo nista vedela.Marija Baloh nam s solznimi očmi pojasnjuje, kako sta z možem želela pomagati sinu v hiši, ki ima dve stanovanji, enko in dvojko, v kateri živita: »Sinu sem dala enko 2007., darilno pogodbo so sami spisali, da je kredit v Avstriji dobil,« pove in doda, da je na koncu ostala brez enke in dvojke, kot imenuje stanovanjski enoti. Ker sta oba stara in utrujena, ne izvemo, kdaj natančno je prišlo do zlorabe, to je ponarejanja njunih podpisov. Pojasnita pa, da je šlo za ponarejeno darilno pogodbo: »Šla sem na zemljiško knjigo in izvedela, da obstaja darilna pogodba, ki je nisva podpisala,«pravi Marija. »Bajta nama je bila ukradena,« jezno navrže Silvester.Podala sta ovadbo na policijo: »Še v Ljubljano so naju klicali,« pove Marija in nadaljuje, da sta tam morala podpisati za vzorec. »Kriminalist je rekel, da na pogodbi nista najina podpisa,« pove Silvester. Glede na informacije, ki jih je Marija pokazala v dokumentih, je policija junija 2017 na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani poslala ovadbo zaradi suma ponarejanja listin (ter kršenja tajnosti občil). Marija in Silvester sta ovadila osebo, ki sta jo sumila, vendar storilca niso odkrili, pojasnjuje, vodja ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva: »Pristojna tožilka je ovadbo obravnavala ločeno in jo s sklepom zavrgla iz razloga, ker ni podan utemeljen sum, da bi osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje.« Tožilska preiskava še ni zaključena, dodaja Bergantova, a storilec ostaja neznan.Vmes je hiša z obema stanovanjema v njej po katastru pripadla sinu, on pa je končal v stečaju. Njegova stečajna upraviteljica je v sinovem imenu tožila njegovega očeta Silvestra in mamo Marijo – oba sta ostala brez hiše. Kljub ponarejenemu podpisu. Najela sta si odvetnika, ki je ugovarjal sodnim pisanjem: »Moja stranka Silvester Baloh sploh ni bila stranka tega izvršilnega postopka.« In v tem stavku je ujeto bistvo težav, v katerih sta se znašla zakonca. Čeprav sta prek odvetnika dokazovala, da gre za njuno last, je bila celotna hiša z njunim stanovanjem vred prodana na dražbi.»Stanovalci zavračajo izročitev nepremičnine v posest, hkrati pa jo želijo brez pravnega naslova še naprej brezplačno uporabljati,« pa nam na drugi strani pojasnjuje, direktor podjetja KLT, d. o. o, ki je na dražbi kupilo celotno hišo. Zdaj, na stara leta, bosta morala Balohova za bivanje v nekoč svoji hiši plačevati najemnino: »Ker uporabljata nepremičnino, ki je v naši lasti, smo upravičeni do plačila uporabnine, kar je v dveh ločenih postopkih že dvakrat ugotovilo tudi sodišče v Kamniku,« pojasnjuje Mlakar. Marija pove, da zdaj jemlje tablete za živce; Silvester benti, da je zamenjal tlakovce pred hišo, kar pa naj lastniku ne bi bilo všeč: »Dal me je na sodišče, da smo dobili tri tisoč kazni. Jaz jih ne zastopim več.«Silvester in Marija sta se na nas obrnila s prošnjo, da bi za zgodbo izvedel kak odvetnik, ki bi jima še lahko pomagal: »Rad bi dobil poštenega človeka, če se da. Jaz se ne vem več obrniti. Naj mi kdo pomaga uštimati v redu odvetnika,« zaprosi Baloh. Vmes je ostal še brez zadnje pokojnine, ki naj bi mu jo zasegli. Marija pravi, da jima je edino upanje vlil eden od vnukov, ki bi jima rad kupil hišo nazaj, vendar: »Vnuk je rekel, da bo dal nazaj ta del. Pa ga kličem in mi pojasnjuje, da nima denarja, da rabi kredit.« Preostalim pa ostaja poduk, da moramo paziti pri darovanju, da ne podarimo preveč in ostanemo brez vsega.