Policisti so z ribiškimi čuvaji na Bledu v četrtek obravnavali prijavo ulova rib brez dovoljenja. Policisti so osebe izsledili. Podatki so posredovali ribiškim čuvajem, ki iz svoje pristojnosti vodijo postopek. Policisti pa so pri ustavitvi voznika kaznovali zaradi vožnje otroka brez otroškega sedeža, so sporočili s PU Kranj.