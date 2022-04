Kontinuirano nadlegovanje. Tako sta Nejc Frank in Janez Grilc, ki sta bila leta 2013 trenerja pomočnika A-reprezentance v smučarskih skokih, opisala takratne zahteve po podkupninah tedanjega predsednika Smučarske zveze Slovenije Primoža Ulage. Frank se je pozneje za Novice spominjal, kako je do njega prišel Ulaga in mu rekel, da se je s sponzorjem dogovoril za denar in da naj mu zato to poplača v obliki provizije. Frank in Grilc, ki sta morala na oblačilih nositi logo sponzorja Holding slovenske elektrarne (HSE), sta dobila vsak po 1250 evrov, pri čemer sta morala od tega odšteti 25-odstotno ...