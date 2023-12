Ukradel celo 60 suhomesnatih izdelkov

Včeraj nekaj pred 21. uro so bili obveščeni o vlomu na avtocestnem postajališču Starine, kjer naj bi neznanci vlomili v skladiščni objekt, poškodovali kamere, odtujili predmete in peš pobegnili. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev vlomilcev.

Na Otočcu so ustavili osebni avtomobil Renault megane, v katerem sta bila poleg voznika še dva potnika. Med postopkom so ugotovili, da gre za osebe, ki so vlomile v objekt na avtocestnem postajališču in v prostore društva na Otočcu. Ukradene predmete so jim zasegli in vrnili oškodovancem.

Ugotovili so še, da je 25-letni voznik pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,43 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1260 evrov in izrekli osem kazenskih točk. Okoliščine še preverjajo, po zaključeni preiskavi pa bodo trojico ovadili na pristojno tožilstvo.

Preostali vlomi in tatvine

Na območju Stražnjega vrha je med 10. 12. in 11. 12. nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil denar, srebrnike in zbirko kovancev. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.500 evrov.

V noči na 11. 12. je v Dolenjih Skopicah neznanec vlomil v gospodarski objekt in odtujil motorno žago, agregat in orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode. V Pošteni vasi na območju PP Brežice je v noči na 11. 12. nekdo vlomil v objekt namenjen prekajevanju mesa in odtujil 60 suhomesnatih izdelkov. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

Na pokopališču v Mirni Peči je med 8. 12. in 11. 12. nekdo vlomil v svečomat in odtujil kovance v vrednosti 20 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode. V Straži je med 9. 12. in 11. 12. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1.000 evrov škode.

V Vitni vasi na območju Brežic je med 16.40 in 18.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil dve puški, denar in zlat nakit. Okoliščine kriminalisti in policisti še preiskujejo.