Ujeli vlomilsko trojico

Okoli 21. ure so policiste obvestili o sumljivem dogajanju na območju Hrasta pri Jugorju, kjer bi lahko prišlo do vloma v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Metliški policisti so se takoj odzvali in v objektu izsledili in prijeli 24-letnika z območja Metlike, 19-letnika z območja Dobruške vasi in mladoletnico iz Metlike. Vsem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vlomilsko orodje in predmete, ki so jih nameravali ukrasti.

Oba povratnika, 24- in 19-letnika, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Med preiskavo kaznivega dejanja so policisti tudi ugotovili, da je vlomilska trojica vlomila še v eno stanovanjsko hišo v bližini; iz nje so ukradli orodje in dve posodi z gorivom. Preiskava okoliščin kaznivih dejanj še poteka.