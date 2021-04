Ujeli tatico in njenega pomočnika

V četrtek okoli 11. ure je v Šmartnem v Tuhinju ženska vstopila v stanovanjsko hišo in jo preiskala, pri tem pa so jo zalotile tri stanovalke. Tatica je hotela zbežati skupaj z gotovino, ki jo je ukradla v hiši, vendar so ji jo stanovalke med prerivanjem odvzele. Ženska je zbežala v osebno vozilo, pri katerem jo je čakal moški, ki je med begom tudi grozil stanovalkam, naj se umaknejo. Policistom so stanovalke sporočile registrsko številko vozila, ti pa so ga kmalu izsledili na območju Trojan.



Policisti so 70-letnici in 53-letniku z območja Kočevja odvzeli prostost ter ju v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanju odredil pripor. Oba sta bila že večkrat obravnavana zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

