Ujeli kalabrijskega mafijca

»Hitra in usklajena akcija italijanskih in slovenskih oblasti, podprta s strani Eurojusta, je privedla do aretacije nevarnega zločinca, ki se je skrival v Kopru,« je včeraj objavila agencija EU za pravosodno sodelovanje Slovenija (Eurojust). 40-letnemu kalabrijskemu mafijcu, ki se je na begu pred 21-letno zaporno kaznijo zatekel v Koper, so tam v torek namreč nataknili lisice. Vodja kriminalne združbe je bil v Italiji obsojen za več zločinov, vključno s trgovino z drogami, izsiljevanjem in ugrabitvijo. »Vodja italijanske organizirane kriminalne združbe kalabrijskega porekla je pobegnil tik pr...