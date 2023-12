Ujeli Albanca in Belgijca: prvi jih je prevažal 18, drugi pa 6

Policisti so v soboto pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli državljana Albanije in Belgije. Na avtocesti pri Logatcu so dopoldne ustavili kombi albanskih registrskih oznak, v katerem je voznik prevažal 18 tujcev, popoldne pa belgijskega voznika, ki je prevažal šest tujcev, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so tako albanskemu kot belgijskemu vozniku odvzeli prostost, postopki s tujci pa še potekajo.

Voznik kombija albanskih oznak je v vozilu prevažal državljane Turčije, Bengladeša in Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ko so ga policisti ustavili, je peš zbežal s kraja, a so ga kmalu prijeli.

Belgijski voznik pa je v osebnem vozilu belgijskih registrskih oznak prevažal šest državljanov Rusije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.