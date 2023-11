Jelinčič se je motil: Migranti niso ukradli avta, vozil jih je Slovenec (FOTO)

Pisali smo, da je nekdanji poslanec, sicer prvak stranke SNS, na družbenih omrežjih objavil zapis ob fotografijah: »Čestitke slovenski policiji za uspešno aretacijo treh migrantov (na Karteljevskem klancu), ki so ukradli avto. «

A zgodba je očitno nekoliko drugačna. »V enem izmed postopkov so policisti v torek zjutraj na območju Čateža ob Savi ustavljali voznika osebnega avtomobila renault laguna slovenskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo (vozil je tudi do 180 km/h) in nevarno vožnjo je vozil proti Novemu mestu. Na avtocesti pri Karteljevem ga je policistom uspelo varno ustaviti,« nam je zaupala Alenka Drenik s PU Novo mesto. »Ugotovili so, da gre za 36-letnega državljana Slovenije, ki je v svojem vozilu tihotapil tri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Kršitelju so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor. Tihotapcu so zasegli tudi njegov avtomobil, s katerim je prevažal tujce.«

Med tihotapci šest državljanov Slovenije

Ob tem dodajmo, da so na območju omenjene policijske uprave letos prijeli že 260 osumljencev, ki so v vozilih tihotapili 1504 tujce, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Med tihotapci je bilo šest državljanov Slovenije.