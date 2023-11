Polne roke dela z migranti: obravnavali so jih kar 315

Novomeški policisti so v zadnjih dveh dneh obravnavali 315 tujih državljanov, ki so nezakonito vstopili v državo. Zasačili so več tujcev, ki so prevažali državljane Turčije. Največ so jih obravnavali na območju Posavja, devet pa na območju policijske postaje Metlika. Postopki s tujci še niso zaključeni, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so v sredo dopoldne na Obrežju zasegli kombi švicarskih registrskih oznak 35-letnemu državljanu Švice, ki je s 30-letnim sopotnikom iz Srbije prevažal šest državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za prestop notranje meje.

Popoldne so prijeli in vklenili tudi 22-letnega državljana Italije, ki je s sumljivim vozilom madžarskih registrskih oznak v Dobruški vasi zapeljal z avtoceste in nadaljeval z vratolomno vožnjo po lokalnih cestah, policisti so ga prestregli pri Vinjem vrhu. V bližini so nato prijeli še sedem državljanov Turčije.

V noči na četrtek so brežiški policisti ustavili sumljiv kombi madžarskih registrskih oznak, ki ga je vozil 23-letni državljan Moldavije. V kombiju so našli trinajst državljanov Turčije. Kasneje so prostost odvzeli še 23-letnemu državljanu Romunije in 24-letnemu državljanu Moldavije, ki sta bila del ekipe, ki je pomagala pri nezakonitem prehodu notranje meje.

V četrtek dopoldne pa so v Bukošku policisti ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 32-letni državljan Italije, ki je prevažal dva državljana Turčije, ki nista izpolnjevala pogojev za bivanje v Sloveniji. V postopek so se vključili novomeški kriminalisti.

Vse navedene postopke prevzeli kriminalisti, so dodali na novomeški policijski upravi.