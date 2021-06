Ugrabitelju dve leti kehe

Leto in pol od začetka ponovljenega sojenja se je na celjskem okrožnem sodišču končalo sojenje Branku Mrkunu, ki mu je tožilstvo očitalo, da je ugrabil Danico Doberšek, nekdanjo direktorico celjske družbe Nepremičnine, jo zvezal in ji grozil. Tudi v drugo je bila sodba skoraj identična prvi, ki pa jo je višje sodišče zaradi procesnih napak razveljavilo, v samo vsebino pa se ni spuščalo. Tudi druga sodnica Marjana Topolovec Dolinšek je skoraj v celoti sledila predlogu državne tožilke Ksenje Cizl in Mrkunu prisodila dve leti in tri mesece zapora. Oškodovanka Danica Doberšek (desno, na klopi) na ...