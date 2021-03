Ugotavljajo, kam so bili usmerjeni streli

Odkrili so več paketov konoplje. FOTO: Policija

O naključnem odkritju več kilogramov trave 10. septembra lani, za kar sta poskrbela kar dilerja sama, smo že poročali. Takrat so namreč policisti prejeli klic, da se na cesti med Trzinom in Domžalami na motorju pelje dvojica, pri tem pa so odjeknili streli. Na kraj dogodka so poslali več patrulj in policiste, oblečene v zaščitne jopiče.Poklical jih je voznik, ki je vozil za njima, in jih usmeril proti bloku na Ljubljanski cesti. Policija je prijela 21-letnega Ljubljančana, ki se na zatožni klopi zagovarja skupaj s 25-letnim državljanom BiH, doma iz Bihaća. Ramić je poskušal pobegniti, a so ga ujeli. Med drugim so v avtu našli neprebojni jopič pa tudi sef in črno torbo, v kateri je bilo v osmih polkilogramskih paketih skupaj 4039,61 grama konoplje. Našli so še 80 gramov heroina.Anonimen ali neMladeniča sta trgovanje z drogo priznala, za streljanje oziroma povzročitev splošne nevarnosti pa poteka sojenje. Zagovornikainsta te dni na sodišču že pričakovala sklepne besede in izrek sodbe, vendar je tožilkaposkrbela za še en dokazni predlog. Meni namreč, da bi bilo za ta postopek ključno zaslišati pričo, ki je tistega dne poklicala policijo. Tulci, ki so jih našli na desni strani ceste, pripadajo glocku, ki so ga zasegli Toriću, ni pa čisto jasno, v katero smer je strelec usmeril pištolo, ko je sprožil; ali jo je naperil proti hišam v Depali vasi ali je streljal proti polju. To bi lahko pomagal razjasniti klicatelj, ki pa je doslej veljal za anonimno pričo.Ob klicu na policijo naj bi namreč izrazil željo po anonimnosti. Vendar, kot je opozorila tožilka, temu pa je pritrdil tudi sodnik, je policist, ki je bil na sodišču zaslišan, povedal nekoliko drugače. Ob razgovoru s pričo naj bi ta namreč dejala, da se lahko nanj pozneje še obrnejo, če bo treba. Sodišče bo tako preverilo, ali policisti imajo podatke priče, pa tudi, ali je res hotel ostati anonimen, in ali bi se jo dalo zaslišati. Naslednji narok je 19. marca.Spomnimo, da je Ramić, ki je v preiskavi večji del dogajanja zvalil na soobtoženega, na glavni obravnavi obrnil ploščo in streljanje prevzel nase, čeprav kaznivega dejanja še vedno ne priznava. »Žal mi je, ne vem, kaj mi je bilo. Ne spominjam se, kje sem streljal, sem pa siguren, da nisem nikogar ogrožal,« je namreč dejal. Dodal je, da je to storil, ker je bil »zadet«. Stoodstotno pa je prepričan, da ni streljal Torić.