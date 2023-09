Ubil Branka in odšel na kurbe: Do zdaj sem delal, zdaj bom pa užival

Ko so zdaj 37-letnega Trboveljčana Asmirja Sulejmanovića, poročenega očeta treh otrok, brez zaposlitve in poklica ter s končanimi sedmimi razredi osnovne šole, pred nekaj leti privedli na kazenski oddelek ljubljanske okrožne sodnije, je sodnico Ireno Škulj Gradišar malce zmedeno vprašal: »Kateri postopek pa imam danes?«

»Obtoženi ste velike tatvine. Predobravnavni narok ste že imeli, krivde niste priznali,« mu je odvrnila. Vlomno tatvino naj bi zagrešil med 6. in 8. marcem 2016, vztraja pa, da ga je v to nagovoril pokojni prijatelj Branko Bajde. Toda ta svoje plati zgodbe ne more predstaviti – le štiri mesece po Sulejmanovićevem vlomu v lopo je postal žrtev umora, njegov krvnik pa je bil ravno Janko.

Pod tem vzdevkom je namreč živelj v Zasavskem hribovju poznal Sulejmanovića, ki je Bajdetu občasno pomagal pri raznih opravilih. Toda Janko je bil tudi poreden mladenič, saj si je v življenju nakopal toliko kaznivih dejanj, da enkrat torej sploh ni vedel, zaradi katerega so ga iz zapora na Dobu pripeljali na sodišče. Njegov najhujši greh je bil torej uboj nekdanjega policista Bajdeta, ki ga je 20. julija 2016 pokončal pred njegovim domom na Ključevici.

Potem ko je ubil Bajdeta, se je z njegovim denarjem odpeljal zabavat. FOTO: Igor Mali

Eden od domačinov je bil šokiran

Kak dan po odkritju trupla 63-letnega Bajdeta v globeli za njegovo hišo smo obiskali Ključevico, kriminalisti so na polno brkljali po hiši in njivi, ki je vodila do globeli. Uradno je veljalo, da morilca še nimajo, toda zagotovo so tedaj že slišali glas okoliškega ljudstva. Eden od domačinov je bil šokiran, a je takoj meril v mladeniča bosanskih korenin: »Kaj pa, kurba, če ga je Janko treščil, ga s traktorjem naložil in zapeljal na rob njive? Veste, ta Janko je živi norec, ko se ga napije.«

In ko so preiskovalci zločinov zbrali dovolj dokazov, so na Sulejmanovićevih rokah zažvenketale lisice. Res se je zgodilo tako, kot je sumil krajan Ključevice. Trboveljčan je bil obtožen umora iz koristoljubja. Bajdeta je pijan zanalašč povozil z njegovim traktorjem, truplo nato navezal z verigo, zvlekel do globeli za hišo in ga porinil vanjo, potem pa ukradel Bajdetov denar ter traktor in se z njim odpeljal v dolino oziroma do Radeč. Tam je parkiral in poklical taksi, ta ga je odpeljal v Celje. Taksistu je dejal, da gre »na kurbe, ker sem do zdaj delal, zdaj bom pa užival«.

Trdil, da je Bajdeta povozil po nesreči

Na okrožni sodniji je trdil, da je Bajdeta povozil po nesreči, vse, kar je počel pozneje, pa je bilo v paniki, saj ni vedel, kaj bi storil. Vendar pa sodišče ni podvomilo, da je Sulejmanović zares storil kaznivo dejanje, ni pa našlo dokazov, da bi moril iz koristoljubja. Namesto 30 let zaradi umora je bil obsojen zaradi uboja, doletelo ga je 13 let in pol zapahov, z vsemi preostalimi grehi pa enotna kazen 14 let in 7 mesecev zapora. Tožilstvo je v pritožbi vztrajalo, da je šlo za umor, in višjim sodnikom predlagalo, naj Sulejmanoviću kazen zvišajo na najvišjih možnih 30 let zapora, pritožbeni senat pa je kazen (le) zvišal na 16 let in dva meseca zapora.

Krajani so od vsega začetka slutili, kdo je njegov krvnik. FOTO: Igor Mali

Tožilstvo v zgodbi o vlomni tatvini trdi, da je med 6. in 8. marcem 2016 na Ojstrem pri Trbovljah vlomil v vrtno lopo in počitniško prikolico. Iz lope naj bi ukradel baterijski vijačnik, motorno žago, kanto z 10 litri bencina in bencinski agregat. Tožilstvo mu je že leta 2017 na predobravnavnem naroku v zameno za priznanje krivde ponudilo kazen leto dni zapora. Čeprav ga je motila višina kazni, je bil sprva pripravljen priznati. Ko pa je izjavil, da tatvine ni izpeljal sam, k njej naj bi ga nagovoril ravno pokojni Bajde, ki naj bi si zaželel motorno žago – tega podatka pa v obtožnici ni bilo –, sodišče priznanja ni moglo sprejeti.

Ta teden bi morala biti proti Sulejmanoviću obravnava zaradi velike tatvine, a je bila preklicana. Toda s tem primerom se tako ali tako ne mudi, dolga leta bivanja za zapahi so namreč še pred Jankom. Ne bo sedel le zaradi uboja Bajdeta, čaka ga zaporna kazen zaradi vloma, leta 2017 pa je bil na 12 mesecev zapora obsojen tudi na celjski kazenski sodniji. Priznal je, da je leta 2015 trem roparjem pokazal pot do Deželne banke v Gornjem Gradu, iz katere so ukradli 6000 evrov.