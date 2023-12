Ubija za kavaški klan

Na podlagi tiralice, ki jo je razpisala črnogorska podružnica Interpola, so francoski policisti olisičili 42-letnega Črnogorca Dragana Kneževića, ki bi ga tudi pristojni organi Slovenije najverjetneje radi videli za našimi zapahi.

Ime visokorangiranega člana kavaškega klana se namreč pojavlja v dokumentaciji o načrtovanjih likvidacije kavaškega skesanca, Primorca Darka Nevzatovića.

Nevzatović je v programu za zaščito prič, zato zaslišanje poteka na tajni lokaciji. FOTO: Aleksander Brudar

Mesar bi sesekljal skesanca

Črnogorci Kneževića iščejo zaradi več kaznivih dejanj: zločinskega združevanja, trgovanja z drogami in treh mafijskih umorov. Obtožen je denimo likvidacije Črnogorca Mila Radulovića z vzdevkom Kapetan, ki naj bi bil član sovražnega škaljarskega klana. Ugrabili so ga jeseni 2020, ga zadrževali dva meseca in nenehno mučili, da bi iz njega izvlekli čim več podatkov o škaljarcih. Decembra so ga zadavili z električnim kablom, nato pa ga na območju planine Lovčen sežgali na grmadi, ki so jo pripravili iz 23 starih avtomobilskih gum in 50 kilogramov oglja za žar. S tem naj bi se mu maščevali, ker so imeli informacije, da je tega leta sonačrtoval smrt vodje kavaškega klana Radoja Zvicerja.

In medtem ko na Balkanu vseh žrtev neusmiljene vojne med kavaškim in škaljarskim klanom niti ne morejo več prešteti, je ta zahtevala že tudi nekaj slovenskih žrtev. Kavaški klan naj bi namreč imel močno celico tudi v Sloveniji in po kraji 1,5 milijona evrov kavaškega kokaina iz skladišča na Gorenjskem leta 2019 so začele padati glave tistih, ki so jih šefi klana okrivili za krajo droge. Najprej so že leta 2019 v Španiji prerešetali Blejca Davida Šolajo, istega leta so v gozdu pri Naklem odkrili zakopano truplo likvidiranega Danijela Božića, letošnjega januarja pa je neznanec na Oražnovi ulici v Ljubljani s strelom v glavo na oni svet poslal Ljubljančana Igorja Mančića.

Na mamilarskem sojenju, ki ta čas poteka proti domnevnemu vodji slovenske celice Kavčanov Klemnu Kadivcu in soobtoženim, smo denimo iz ust enega od zaslišanih kriminalistov izvedeli, da se je Mančić zelo bal bratov Klemna in Blaža Kadivca ter njune združbe. Mančić naj bi policistom celo dejal, da je Klemen nekomu zapičil izvijač v oko, in bal se je, da bo podobna usoda doletela tudi njega.

Prav v zvezi z delovanjem kavaškega klana v Sloveniji pa torej kazenska dokumentacija omenja tudi v Franciji aretiranega Kneževića. Zgodba govori o načrtovanjih dveh likvidacij skesanca v zadevi Kavaški klan Nevzatovića, ki zdaj kot kronska priča tožilstva v programu za zaščito prič s spremenjeno identiteto živi nekje drugje. Ta naj bi dvakrat za las ušel smrti, potem ko je vodstvo klana ugotovilo, da sodeluje s slovensko policijo in s specializiranim tožilstvom.

Najprej se je leta 2020 dogajalo na območju Loznice v Srbiji. Pri tem naj bi se združili Knežević, Črnogorec Filip Vrzić (ob Klemnu Kadivcu domnevni sovodja slovenske celice) in Mirko Marinković. Prva naj bi umor koordinirala ter priskrbela orožje in eksploziv, tretji pa naj bi umor izvršil. Peklenski načrt o postavitvi bombe pod Nevzatovićev avto pa se je izjalovil, saj skesanca v Srbiji niso našli.

Leta 2021 naj bi Nevzatovićevo ugrabitev in likvidacijo načrtovali na Obali ali v Mariboru. Kneževiću, Marinkoviću in Vrziću naj bi se pridružili Marko Skerbec, brata Nenad in Kosta Tabaković ter neznana oseba z vzdevkom Mesar. A tudi načrt, da bi ga razkosali, sesekljali ali zmleli v mlinčku za meso ter vrgli v morje ali raztresli nekje v gozdu, se ni izšel. Mišljeno je sicer bilo, da se bo z razkosavanjem in mletjem trupla spoprijel Mesar, temu pa bi pri krvavem opravilu rade volje pomagal Marinković.