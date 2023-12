Na celjskem okrožnem sodišču se je začela kazenska obravnava proti trem specialistom splošne kirurgije Branku Breznikarju, Zlatanu Tkalcu in Jani Pečovnik, od katerih sta prva dva že upokojena, vendar prvoobtoženi Breznikar honorarno še dela v slovenjgraški bolnišnici. Obtožnica se nanaša na dogodek iz leta 2010, ko so na zdravljenje v celjsko bolnišnico zaradi zapore črevesja sprejeli takrat 35-letnega Velenjčana Dejana Mrkonjića. Sprejel in operiral ga je takrat dežurni Breznikar, ki se je odločil za laparoskopski poseg, saj je za paciente manj invanziven. Po operaciji je bil Mrkonjić preme...