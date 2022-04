Trčil v drevo, hudo poškodovan je 27-letni sopotnik (FOTO)

Policijska uprava Celje poroča, da so policisti v soboto nekaj po 15. uri obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami na Vrhovem.

Povzročil jo je 41-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Sevnice proti Laškemu. Na Vrhovem je na ravnem delu vozišča izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal z vozišča in trčil v drevo.

Pri tem se je hudo poškodoval 27-letni sopotnik, voznik in sopotnika, stara 24 in 26 let, pa so utrpeli lažje poškodbe.

Voznika bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.