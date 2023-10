Treščil v drevo in izgubil prijatelja

Le pet dni je imel v rokah vozniško dovoljenje 19-letnik iz Tržiča, ko se je 16. januarja letos zanj in za njegove bližnje, predvsem pa za bližnje njegovega sopotnika v avtomobilu, prav tako 19 let starega prijatelja, svet nepovratno obrnil na glavo. Na mokri in delno zasneženi cesti je namreč mladi neizkušeni voznik BMW-ja očitno precenil svoje sposobnosti in podcenil situacijo na vozišču, končalo pa se je tragično, saj je njegov prijatelj ob trčenju izgubil življenje.

»V prometni nesreči, ki se je zgodila malo po 11. uri na cesti med Podbrezjami in Zvirčami, se je smrtno ponesrečil 19-letni sopotnik v osebnem avtomobilu. Po doslej znanih podatkih je 19-letni voznik vozil od Podbrezij proti Zvirčam in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter z desnim bočnim delom avtomobila trčil v drevo. Voznik se je lažje poškodoval, 19-letni sopotnik pa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa,« so takrat sporočili s kranjske policijske uprave.

Priznal krivdo

Tožilstvo je zoper najstnika vložilo obtožnico, v kateri mu je očitalo kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in v teh dneh je tako stopil pred kranjsko okrožno sodnico Nino Prosen. Skupaj z obtožnico pa je tožilstvo sodišču že predložilo tudi sporazum o priznanju krivde. Kot je na sodišču poudarila njegova zagovornica, odvetnica Milena Bubnič, je njen klient takoj po nesreči, ko se je zavedel in uvidel, da je sopotnik neodziven, poklical reševalce.

Dogodek močno obžaluje, prometna nesreča pa je tudi njega močno prizadela in pri njem pustila posledice. Kot je pojasnila odvetnica, je imel zaradi tega tudi sam psihične težave in je obiskoval psihiatra. »Staršem pokojnega se je opravičil in je z njimi v stiku. Nekako sta mu oprostila oziroma ga razumeta,« je pojasnila ozadje primera in sodišču tudi predložila izjavo matere pokojnega fanta, iz katere menda izhaja, da ji kazenski pregon povzročitelja ni v interesu. Tožilstvu ga je obramba predložila že med pogajanjem o priznanju krivde.

Opravlja lahko družbenokoristno delo

Kot je bilo še slišati na sodišču, je obtoženec pripravljen sprejeti odgovornost za nesrečo in opravljati delo v splošno korist, določeno v sporazumu. Zagovornica je poudarila, da fant tudi sicer že dela kot prostovoljec v domu starejših in kot gasilec.

Glede na sporazum, ki ga je sodnica sprejela, mu je izrekla 10 mesecev zapora. A mu torej za zapahe ne bo treba, če bo v dveh letih opravil 600 ur družbenokoristnega dela. Sodišče mu je še izreklo stransko kazen 10 mesecev prepovedi vožnje vozil kategorije B, dve leti bo tudi pod varstvenim nadzorstvom centra za socialno delo. Ga pa je, glede na to, da gre za študenta brez lastnih prihodkov, ki ga preživljajo starši, oprostilo plačila stroškov postopka.