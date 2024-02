Trčili sta osebno in tovorno vozilo, en udeleženec končal v bolnišnici (FOTO)

Danes ob 11.03 je prišlo do prometne nesreče na Glavni ulici v naselju Gornji Lakoš, v občini Lendava, kjer sta trčili tovorno in osebno vozilo. Gasilci Industrijske gasilske enote Lendava so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pri oskrbi poškodovane osebe nudili pomoč reševalcem NMP in usmerjali promet.

Reševalci Nujne medicinske pomoči Lendava so poškodovanca prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.