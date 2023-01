Trčila tri osebna vozila, železniški promet upočesanjen

Včeraj ob 20.06 so na Podpeški cesti v Notranjih Goricah, občina Brezovica, trčila tri osebna vozila. Ena oseba je bila lažje poškodovana. Gasilci PGD Brezovica, Vnanje Gorice in GB Ljubljana so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Posredovali so tudi policisti in delavci cestnega podjetja. V času trajanja intervencije je bil upočasnjen železniški promet v okolici cestnega prehoda, še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.