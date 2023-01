Trčila sta osebno vozilo in tovornjak, ena oseba v bolnišnici

Danes, ob 7.38 je v kraju Čakova, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici prišlo do prometne nesreče, pri tem se poškodovala ena oseba. Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, iztekle tekočine posuli z absorpcijskimi sredstvi, ter nudili pomoč vlečni službi.

Poškodovano osebo so reševalci NMP Gornja Radgona odpeljali v bolnišnico, zaradi reševanja nesreče pa je omenjena regionalna cesta Gornja Radgona – Žihlava – Ptuj, bila nekaj časa zaprta.

Očitno je tovornjak zapeljal na nasprotni vozni pasa ... (Fotografije: PGD Gornja Radgona)