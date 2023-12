Trčil v odbojno ograjo

V soboto popoldan ob 14.57 je na cesti med uvozom Selo in počivališčem Šempas v občini Ajdovščina osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Ajdovščina in JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.