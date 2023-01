Trčil v nasproti vozeči avto, tri osebe odpeljali

Na območju PP Ruše so včeraj policisti obravnavali prometno nesrečo II. kategorije. Voznik osebnega avtomobila je zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v nasproti vozeči avtomobil, ki ga je odbilo v jarek, kjer je obstalo.

V trčenju so se poškodovale tri osebe - odpeljane so bile v bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da so lažje telesno poškodovane. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo nesreče.

Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 117 klicev, 41 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 8 kaznivih dejanj, 7 prometnih nesreč I. kategorije, 1 vozniku je bilo zaseženo vozilo, ki ga je vozil, 3 prijave kršitev javnega reda in miru, od tega 1 v zasebnem prostoru in 2 na javnem kraju,