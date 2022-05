Traktorist se je prevrnil, gasilci prečrpali 150 litrov dizelskega goriva

Ob 21.01 je na cesti Radohova vas–Temenica v naselju Grm, občina Ivančna Gorica, traktor zapeljal s ceste in se prevrnil na nižje ležeči travnik. Voznik traktorja se je poškodoval.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli voznika do prihoda reševalcev NMP. Pri tem so odklopili akumulator na traktorju in prečrpali okoli 150 litrov dizelskega goriva iz rezervoarja traktorja v posode in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Poškodovanega voznika so reševalci Reševalne postaje Ljubljana prepeljali v UKC Ljubljana. Za odstranitev prevrnjenega traktorja in prečrpano gorivo je poskrbel lastnik traktorja.