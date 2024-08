Traktor zapeljal čez 33-letnika, z njim je hudo

14. 8. okoli 9.30 so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo traktorista v Artičah. Možje postave so opravili ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik kmetijskega traktorja, na katerem je bila pripeta prikolica, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, in se prevrnil.

Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Speljal vzvratno in ga povozil

Isti dan nekaj pred 11.30 so bili obveščeni o nesreči pri delu na območju Dednje vasi. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 33-letni moški na pašniku sam popravljal ključavnico za vžig traktorja, pri čemer je stal za traktorjem.

Prišlo je do stika, traktor se je zagnal, začel premikati vzvratno in prevozil 33-letnika. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.