Tragedija v slovenski vojski: 41-letni Aleš umrl v učilnici

Slovenska vojska je sporočila, da je v sredo pred začetkom rednega usposabljanja na šoli za podčastnike v mariborski Kadetnici umrl 41-letni pripadnik Slovenske vojske.Nesrečnik je zjutraj pred začetkom usposabljanja v učilnici nadrejenemu javil, da se slabo počuti. Kmalu zatem je potreboval postopke oživljanja, ki so jih sodelavci izvajali do prihoda reševalcev, so sporočili z Morsa. Civilna reševalna služba je prevzela oživljanje, ki je bilo žal neuspešno. Slovenska vojska je o dogodku že obvestila svojce preminulega in jim izrekla sožalje.Sodelavci iz enote za komunikacijske in informacijske sisteme (EKIS) so se na Twitterju poslovili od pokojnega kolega. »Aleš bil si pravi kolega kot tudi sodelovec. Pogrešali te bomo. Počivaj v miru,« so zapisali.