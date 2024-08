Tragedija v Ljubljani, padel je iz 5. nadstropja

V nedeljo, malo pred 11. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o padcu osebe iz stanovanjskega bloka na Dunajski cesti.

»Po doslej znanih podatkih so možje v modrem ugotovili, da je moški izvajal domača opravila na balkonu stanovanja v 5. nadstropju in pri tem padel v globino. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo,« sporoča Aleksandra Golec s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 475 klicev, od tega 150 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 50 nanašalo na kriminaliteto, 41 na javni red in mir, ter 40 na prometno varnost.