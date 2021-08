Tragedija v Izoli, iz morja izvlekli žensko truplo

Zjutraj se je na slovenski obali zgodila še ena tragedija. Okoli 9. ure so v Jagodju v Izoli iz morja izvlekli utopljenko, poroča uprava za zaščito in reševanje.Reševalci so potrdili smrt. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.Nekaj ur prej pa se je prava drama odvijala tudi pri Krškem. Okoli 4. ure je na Cesti krških žrtev v Krškem krajan skočil v reko Savo.Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pogrešano osebo iskali na brežinah in s čolnom na akumulaciji reke Save. Oseba je iz vode izplavala sama.Samo na območju PU Koper so bili v letošnjem poletju že 17-krat obveščeni o tem, da se nekdo utaplja v morju. V osmih primerih se je končalo tragično.